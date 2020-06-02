Taksici dehşeti 22 lira için kadın müşterisine saldırdı (O anlar kamerada)

İstanbul Beyoğlu'da bir taksici tartıştığı Fas uyruklu kadın müşterisine saldırdı. Aracın içinde saldırıya uğrayan kadın araçtan indi. Taksici de araçtan inerek kadını yere yatırıp boğazını sıktı. Saldırgan taksici gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. O anlar böyle kaydedildi.

02.06.2020 - 09:40 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 12:08

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