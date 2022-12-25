Taksici ile müşteriler arasında ‘kısa mesafe’ kavgası

İstanbul Esnyurt’ta kısa mesafeye gitmeyen taksici ile müşteriler arasında kavga çıktı. Taksicinin biber gazı sıktığı müşterilerden biri bijon anahtarıyla aracın camlarını kırdı. Olay sırasında taksici kaçıp giderken camları parçalanan araç, polis tarafından caddeden çekildi.

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