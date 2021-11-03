Taksici seyir halindeyken at yarışı izledi

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halindeyken at yarışı izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın yolcu o anları kayıt altına alırken, taksi sürücüsünün rahatlığı gözden kaçmadı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken maske takmayıp dikiz aynasına takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.
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