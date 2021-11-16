Taksiciler yolcuyu bıçak ve demir sopayla tehdit etti

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu müşteri ile taksici arasında ‘ücreti eksik verdin’ tartışması yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine yabancı uyruklu yolcu, bir minibüse binmeye çalışırken taksi şoförü de aracından aldığı bıçakla minibüse bindi. O sırada bir başka taksi şoförü de demir sopayla gelerek yolcuyu tehdit etti. Yaşananların sonunda taksi şoförü aldığı parayı yolcuya geri verdi.

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 10:46

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