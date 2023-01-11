Taksiciye kaldırım taşlı saldırı

Antalya'da bir kişi müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşıyla saldırdı. 45 yaşındaki taksici Mesut Dertli başı ve elinden yaralanırken, 23 yaşındaki zanlı Hüseyin Şahin kayıplara karıştı. Yaralı halde meslektaşlarından yardım isteyen taksici, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Zanlı kısa sürede yakalanırken olayın nedeni henüz belli değil.
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