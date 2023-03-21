Taksiciyi ''Bugün bize çalışacaksın'' diye tehdit edince meydan dayağı yediler
İstanbul Sultangazi'de bindikleri taksi şoförünü ''Tüm gün bize çalışıp parayı vereceksin'' diye tehdit eden 3 kişi, duraktaki taksiciler tarafında dövüldü. Telsizden arkadaşlarıyla irtibat kurarak plan yapan taksici, şüphelileri kendi durağına getirdi. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen 3 şüpheli ''Şaka yaptık'' deyince meydan dayağı yedi. Olayın ardından polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.