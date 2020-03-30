Taksiler plakalardaki tek ve çift hanelere göre çalışmaya başladı
İçişleri Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirdi. 81 il valiliğine gönderilen yeni genelgeyle ticari taksilerin trafiğe çıkışına sınırlama getirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler, plakalarının son hanesine göre çalışmaya başladı.
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NTV 30.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 12:00
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