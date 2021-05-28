Taksim Camii ibadete açıldı

İstanbul'da Taksim Camii ibadete açıldı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camide ilk cuma namazını kıldıktan sonra açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, "Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568.yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" dedi.

NTV 28.05.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 16:37

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