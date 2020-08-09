Taksim Meydanı'nda hasta numarası yapan dilenci kamerada

Taksim’de elinde simitlerle vatandaşların önünde kendini yere atıp hasta numarası yapan dilenci ekipler tarafından yakalandı. Kabahatler kanunu gereğince çevreye rahatsızlık vermekten ötürü 187 lira ceza kesildi.

İHA 09.08.2020 - 17:15 | Son Güncelleme : 09.08.2020 - 17:26

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