Taksim Meydanı’ndaki kemerli kavgaya Özel Harekat müdahale etti
İstanbul Taksim Meydanı’ndaki kemerli kavgaya önce polisler ardından da Özel Harekat müdahale etti. İddiaya göre, meydanda oturup sohbet eden 2 turist ile yanlarına gelen 4 genç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Gençler aralarına aldıkları turisti kemerle döverken arkadaşını korumaya çalışan diğer turisti de tekmelerle kovaladılar. Bu sırada devreye gezen Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 2'si turist 6 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 30.05.2021 - 14:09| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 14:31
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