Taksim’de şaşırtan görüntü: Tasma taktığı gelincikle gezdi

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda tasmayla gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. İspanyol arkadaşının gelinciği 1 aylıkken aldığını anlatan Serkan İvedi ‘‘Pitu şu an iki yaşında. Aşıları, çipleri tamam. Evde köpeklerle evcilleşti. Köpeğimiz Luna onu emzirerek annelik yaptı’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 11:36 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 12:02

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