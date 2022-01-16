Taksim’de şaşırtan görüntü: Tasma taktığı gelincikle gezdi

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda tasmayla gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. İspanyol arkadaşının gelinciği 1 aylıkken aldığını anlatan Serkan İvedi ‘‘Pitu şu an iki yaşında. Aşıları, çipleri tamam. Evde köpeklerle evcilleşti. Köpeğimiz Luna onu emzirerek annelik yaptı’’ dedi.
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