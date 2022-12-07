Taksim’de ünlü oyuncu yayaların arasına daldı

İstanbul Taksim’de ünlü oyuncu Ayten Soykök, ara sokaktan caddeye dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yayaların arasına daldı. Otomobil bir kafeteryanın duvarına çarparark durabildi. Kazada nişanlısıyla yolda yürüyen genç bir kadınla hemen arkasındaki bir adam yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayten Soykök, ‘taksirle yaralama’ suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
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