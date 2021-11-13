Taksisine almadı, görüntülenince 'kafana sıkarım' diye tehdit etti
İstanbul'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu ''Kafana sıkarım'' diye tehdit etti. Üsküdar Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. Taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fırat Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık'ı ''kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.
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