Zaman kaybı ve yığılmalara neden olan tapu işlemleri artık daha kolay. İstanbul'daki tüm ilçelerde önümüzdeki aydan itibaren web-tapu ve alo - 181 uygulamalarıyla işlem yapılabilecek. Bu uygulamalarla amaçlanan faydanın sağlanabilmesi için randevu saatlerine uyulması ve gerekli bilgilerin eksiksiz beyan edilmesi isteniyor.
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NTV 12.03.2021 - 14:36| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 14:50
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