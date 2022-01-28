Tarçın'ın zor anları

Ordu'nun İkizce ilçesinde kardan kapalı yolu açan operatör, kullandığı iş makinesi ile 'Tarçın' isimli bir köpeği farkında olmadan kepçeye aldı. Köpek, kepçeden dökülen kar kütlesinin arasından çıkmayı başardı. Videoyu çeken Erdoğan Kereci,''Çektiğim videoyu bir iki saat sonra izlerken köpeğimin iş makinesinin kepçesiyle birlikte karla sürüklendiğini gördüm. Köpeğimin yanına giderek hemen yarası var mı diye baktım. Herhangi bir sorunu yoktu. Şu anda sağlık durumu iyi. Operatörde farkında değildi''dedi.
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