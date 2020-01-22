Tavuk dönerlerin çamaşır suyu ile yıkandığı iddiası

Türkiye'nin en çok tükettiği gıdalardan biri olan dönerde merdivenaltı üretim alarmı verildi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan zamanı geçen tavukların çamaşır suyuyla yıkanıp şişe takıldığını anlattı. Üstelik dahası da halk sağlığını tehdit eden bu durumu Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan NTV ekranında anlattı.

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