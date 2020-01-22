Tavuk dönerlerin çamaşır suyu ile yıkandığı iddiası
Türkiye'nin en çok tükettiği gıdalardan biri olan dönerde merdivenaltı üretim alarmı verildi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan zamanı geçen tavukların çamaşır suyuyla yıkanıp şişe takıldığını anlattı. Üstelik dahası da halk sağlığını tehdit eden bu durumu Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan NTV ekranında anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.