TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NTV'ye konuştu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yok
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikar." dedi. Türkiye'de kapsamlı bir anayasa değişikliği ortamını oluşturmak gerektiğinin altını çizen Meclis Başkanı, "Artık Türkiye'ye yeni anayasa yapmak yakışır. Hatta bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş; TİP Millletvekili Can Atalay'ın tutukluluğu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürtler daha az eşit" sözü, İsrail'in Gazze saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği ve Meclis'te iç tüzük değişikliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
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