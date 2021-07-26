TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez görüntülendi

Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.07.2021 - 13:16| Son Güncelleme : 26.07.2021 - 13:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.