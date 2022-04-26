Tek motorlu uçağın düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa’da tek motorlu uçağın evlerin arasına düştüğü anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin panikle kaçmaya çalıştıkları ve uçağın çarptığı evdeki bir anne ile çocuğunun balkondan atladığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 10:59

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