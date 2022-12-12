Tekirdağ’daki kreş skandalında yeni görüntüler

Tekirdağ’daki kreşte çalışan öğretmen ve bakıcıların çocuklara şiddet uyguladığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir yıl öncesine ait yeni görüntülerde, iki çalışanın kreşteki bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladıkları tespit edildi. İki öğretmenin 3 yaşındaki M.K.Ö. isimli çocuğu defalarca sandalyeye bağladığını fark eden yönetim, geçtiğimiz yıl aralık ayında öğretmenlerin kreşle ilişkisini kesti. Velilerin şikayetleri sonrasında açılan ve 1 yıldır Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren davanın ilk duruşmasının ise 29 Kasım 2022’de yapıldığı da ortaya çıktı.
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