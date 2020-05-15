Terör yaşlılara yardımı hedef aldı

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bulunduğu araca teröristler silahlı saldırı düzenledi. Ne yazık ki bir belediye çalışanı ve sivil hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Ekip karantina altındakilere yardım götürüyordu. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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NTV 15.05.2020 - 09:30| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 09:42
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