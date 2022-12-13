Ters yöne giren motosikletliye baltalı tehdit

İstanbul Arnavutköy’de bir esnaf, ters yöne girdiği iddiasıyla bir motosikletliye baltayla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştrıılan esnaf, elindeki baltayı sallayarak ‘‘Keserim seni, vallahi keserim. Hem ters yöne giriyorsun hem de artistlik yapıyorsun’’ diyerek tehditler savurdu.
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