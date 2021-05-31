TikTok videosu çekerken ölüyordu

İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir genç, TikTok videosu çekmeye çalışırken merdivenlerden uçtu. Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki üst geçitte buluştu. 18 yaşındaki Dinger, bisikletle üst geçidin merdivenlerinden inmeye çalışırken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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ntv.com.tr 31.05.2021 - 14:31| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 14:41
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