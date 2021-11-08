TIR arkasında patenle yolculuk: Şoför defalarca durdu ama gençler vazgeçmedi
Diyarbakır’da patenli üç genç, bir TIR’ın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin hem kendi canlarını hiçe saydığı hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde TIR sürücüsünün gençleri uyarmak için defalarca durduğu ancak patenli gençlerin TIR’ın arkasına tutunmaktan vazgeçmediği görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.