Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bisikletini durduramayıp karayoluna giren Yusuf Duha K. (8), seyir halindeki TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Manevra yapan TIR küçük çocuğun yanından hızla geçerek ilerde durdu. Arkadan gelen başka bir TIR ise bisikletli çocuğu fark ederek durdu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ve tomografisi çekilen Yusuf Duha K.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.05.2021 - 16:15| Son Güncelleme : 14.05.2021 - 16:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.