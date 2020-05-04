Top oynayanları drone yakaladı

İstanbul Sultabeyli'de sokağa çıkma yasağına rağmen boş arazide top oynayan 5 kişi polisin drone denetimine takıldı. Top oynayan 5 kişi hakkında, her biri için 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

DHA 04.05.2020 - 11:40 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 12:00

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