Top oynayanları drone yakaladı

İstanbul Sultabeyli'de sokağa çıkma yasağına rağmen boş arazide top oynayan 5 kişi polisin drone denetimine takıldı. Top oynayan 5 kişi hakkında, her biri için 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
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DHA 04.05.2020 - 11:40| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 12:00
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