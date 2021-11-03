Torunlarının hiçbir maçını kaçırmıyorlar: Top atarken görünce seviniyoruz

Nazilli Belediyesporlu futbolcu Mert Çapar’ın tribündeki en büyük destekçisi, 85 yaşındaki babaannesi ile aynı yaştaki dedesi... Torunlarının hiçbir maçını kaçırmayan çift, tribünden tezahüratlarla ona moral veriyorlar. İlerleyen yaşları nedeniyle futbolcuları seçemediklerini anlatan babaanne Hediye Çapar, torunlarını sırt numarasından tanıdıklarını söylüyor.

Haberler - NTV 03.11.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 12:20

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