Trafiği tehlikeye atan TIR şoförünü diğer sürücüler durdurdu
İstanbul Silivri’de, otoyolda zikzak çizerek ilerleyen TIR şoförü trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen şoförü Hadımköy girişinde diğer sürücüler durdurdu. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından yapılan ölçümde TIR şoförünün 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 427 TL ceza kesilen şoförün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.