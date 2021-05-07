Trafiğin ortasında engelli adam çaresizce yardım bekledi
İstanbul Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli adamı çevredekiler seyretmekle yetinirken yaklaşık 150 metre uzakta bulunan 26 yaşındaki genç yardımına koştu. Dakikalarca kendi imkanlarıyla yerden kalkmaya çalışan engelli adamın yardımına çevrede bulunanların koşmaması ve trafikte sürücülerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.05.2021 - 12:10| Son Güncelleme : 07.05.2021 - 15:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.