Trafik magandası önce ezmeye çalıştı, sonra saldırdı
İstanbul Maltepe’de kadın sürücü, trafikte kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi. Buna öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürdü. Aracından inip kadına saldırmaya çalışan sürücüye bir vatandaş engel oldu.
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DHA 22.08.2022 - 12:14| Son Güncelleme : 22.08.2022 - 12:38
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