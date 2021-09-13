Trafikte tehlikeli anlar: TIR sürücüsü ters yöne girdi
Kırıkkale’de bir TIR sürücüsü, yoğun araç trafiğini umursamadan ters yönde girdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaydedilen görüntülerde, TIR’ın yaklaşık 250 metre ilerideki alt geçitten dönmek yerine dakikalarca ters yönde ilerlediği görüldü.
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ntv.com.tr 13.09.2021 - 09:51| Son Güncelleme : 13.09.2021 - 09:57
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