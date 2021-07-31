Trafikte terör estiren magandalar, yol kapatıp halay çekti

İstanbul Esenyurt'ta toplanan bir grup genç, asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler vatandaşı çileden çıkardı.

NTV 31.07.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 10:32

DİĞER VİDEOLAR