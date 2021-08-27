Treni durdurmak için el salladı

Amasya'da ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı. Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın sürücüsü ise son anda kaçarak kurtuldu.

NTV 27.08.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 13:21

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