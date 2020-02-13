TSK rejim hedeflerini böyle vuruyor

Türk Silahlı Kuvetleri günlerdir yığınak yaptığı İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırılarına, çok namlulu roketatar ve obüs atışlarıyla cevap veriyor. Sosyal medyada da çok aylaşılan görüntülerde, TSK mevzilerinden yapılan atışlar var. İşte o anlar...
13.02.2020 - 13:14| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 13:18
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