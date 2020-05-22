TSK'da terhis ve celpler başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüs tedbirleri kapsamında ertlenen terhis ve celpler, yeniden başlıyor. 31 Mayıs'ta terhis, 5 Haziran'da da celp işlemleri başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı sevke tabi yükümlülerin seçim sonuçlarının 28 Mayıs cuma günü, E-devlet'ten duyurulacağını açıkladı.
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NTV 22.05.2020 - 15:22| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:56
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