TSK'da terhis ve celpler başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüs tedbirleri kapsamında ertlenen terhis ve celpler, yeniden başlıyor. 31 Mayıs'ta terhis, 5 Haziran'da da celp işlemleri başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı sevke tabi yükümlülerin seçim sonuçlarının 28 Mayıs cuma günü, E-devlet'ten duyurulacağını açıkladı.

NTV 22.05.2020 - 15:22 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:56

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