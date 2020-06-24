TSK'nın Libya'daki mekanik kolları (Özel Haber)

Türk askeri iç savaşın pençesindeki Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda Hafter güçlerinin kaçarken tuzakladığı mayınların temizliği de Mehmetçiğe emanet... Türk askerinin en büyük yardımcısı yerli imkanlarla Ankara'da bir garajda üretilen bomba imha robotları. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu ve kameraman Yasin Gündoğdu o robotların üretildiği villanın garajına gitti, farklı özelliklerdeki yerli robotları görüntüledi.
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NTV 24.06.2020 - 14:48| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 15:57
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