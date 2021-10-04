Tüfekle düğünü bastı: Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı

Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isteyen iki arkadaş düğün sahipleriyle tartıştı. Kısa süre sonra tüfek ve bıçakla geri dönen saldırganlar, etrafa ateş açmaya başladı. O sırada arabadan inen gelin ve damat, nereye kaçacağını şaşırdı. Davetlilerden biri tüfekli saldırganı sandalyeyle durdurmaya çalıştı. Polisin geldiğini gören saldırganlar kayıplara karıştı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 14:41 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 14:53

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