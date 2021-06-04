Turizm sektörü çevre için harekete geçti

Turizm sektörü karbondioksit ve sera gazı salınımı gibi küresel ısınmayı tetikleyen olumsuzluklar pastasının dörtte birlik dilimini kapsıyor. Bu nedenle oteller de artık yapım aşamasından verdiği hizmete kadar çevreye olan etkileri en aza indirmeye, sürdürülebilir tesis olmaya çalışıyor. Bu otellerden biri de Kapadokya'da. Otelde hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar ile hem doğaya verilen zarar azaltılıyor, hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.
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NTV 04.06.2021 - 13:47| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 13:55
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