Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik hafta

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri için kritik haftadayız. Bugün Halkbank davasının temyiz duruşması var. Çarşamba günü ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Antony Blinken bir araya gelecek. Peki masada hangi konular olacak? NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.