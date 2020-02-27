Türkiye ölümcül virüs kuşatmasında

Ölümcül virüs (corona virüs) kapımıza dayandı. İran, Irak ve Yunanistan'dan sonra bir başka sınır komşumuz Gürcistan'da da bir kişide virüse rastlandı. Komşu İran'da da ölenlerin sayısı 19'a ulaştı. Türkiye'de henüz virüse rastlanmadı. Sınırlarımızdaki tedbirlerse artırılıyor. Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için İran sınırındaki 4 noktaya sahra hastaneleri kurulmaya başlandı.

NTV 27.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:47

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