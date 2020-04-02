Türkiye'de can kaybı 277'ye çıktı (Vakaların illere dağılımı)

Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye çıktı. Bir günde 63 kişi hayatını kaybetti. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Koca, Corona virüs vakalarının illere dağılımını da ilk kez açıkladı.

NTV 02.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 09:47

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