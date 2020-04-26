Türkiye'de corona virüsten iyileşen sayısı yeni vakadan fazla (25 Nisan 2020)
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde rakamlar umut vermeyi sürdürüyor. Önceki gün ilk kez, 1 günde iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçmişti. Dün de aynı tablo yeniden ortaya çıktı. Üstelik iyileşen kişi sayısı, yeni vaka sayısından oldukça fazla... Ancak tabloda acı bir gerçek var. 106 kişi daha hayatını kaybetti.
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NTV 26.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:21
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