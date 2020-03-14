Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Türkiye'de corona virüs tanısı konan hasta sayısı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hastaların birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. 3 bakanın katıldığı toplantıda yeni tedbirler de açıklandı. Aralarında Almanya, İspanya ve Fransa'nın da bulunduğu 9 Avrupa ülkesiyle daha uçuşlar durduruldu.
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NTV 14.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 09:55
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