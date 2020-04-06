Türkiye'de virüsten can kaybı 574'e yükseldi

Türkiye'de corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor. Son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti. 3 bin 135 kişinin testi de pozitif çıktı. Son 24 saatte oluşan tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
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NTV 06.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:53
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