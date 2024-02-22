"Türkiye'de yaşamak daha ucuz" diyen İngiliz turist 5 yıldızlı otele yerleşti
24 yaşındaki İngiliz turist Josh Kerr, ülkesindeki yaşam maliyetlerinin artmasından dolayı yeni bir arayışa girdi. Türkiye'deki otel fiyatlarına bakan genç her şey dahil 5 yıldızlı bir otelde yaşamanın daha ucuz olduğunu fark etti. Bavulunu toplayan genç Antalya'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. (Haber: Çağrı Ulu)
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