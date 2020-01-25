Türkiye'deki deprem Filistin'de de hissedildi (O anlar kamerada)
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Ortadoğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti.
25.01.2020 - 11:59| Son Güncelleme : 25.01.2020 - 12:00
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