Türkiye'nin konuştuğu firar: Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
Eyüpsultan'daki ehliyetsiz sürücü T.C'nin neden olduğu trafik kazası ve sonrasında annesi Eylem Tok'la ABD'ye firarı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Kazaya ilişkin soruşturmada hakkında yurt dışında çıkış yasağı konulan ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen T.C’nin babası Bülent Cihantimur, bu sabah Şişli'deki polis merkezine geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.
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