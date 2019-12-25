Türkiye'nin yeni nesil zırhlı araçları: "Kaplan" ve "Pars" göreve hazır

Türkiye yerli savunma sanayinin yeni nesil zırhlı muharebe araçları "Kaplan" ve "Pars" silahlı kuvvetlerin kullanımına hazır. Her ikisi de son teknoloji tank savar füzelere sahip araçlara ilişkin ayrıntıları NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.

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