Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı (TOGG bu video ile tanıttı)
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ürettiği ilk yerli otomobil tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ürettiği ilk yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Tanıtım esnasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım daha yapıldı. Paylaşımda, "Yeni Lige yolculuğum başladı… Teşekkürler Türkiyem" ifadesine yer verildi.
27.12.2019 - 16:45| Son Güncelleme : 27.12.2019 - 16:52
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