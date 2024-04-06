Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz: Rota Niğde
Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizmdeki hareketliliği artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tarafından oluşturulan "Rotahane" ülkenin farklı yerlerini farklı heyetlerle gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Rotahane'nin 70. durağı Niğde oldu.
Prodüktör: Burak İhsan Göksu
Drone: Batuhan Akagündüz
Kamera: Ahmet Uçar-Taymi Genel-Kutay Selçuk
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